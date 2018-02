Semiootik ja tõlkija, Eesti-Itaalia suhete edendaja ja Tallinna ülikooli professor Daniele Monticelli pälvis presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi. "Olen üllatunud, rõõmus ja väga tänulik," vastab ta Õhtulehe õnnitlusele.

Daniele Monticelli sünnimaa on Itaalia ja tema sõnul võib pidada Eestisse sattumist ka juhuseks. "Tulin siia 1997. aastal. Pärast seda olen töö tõttu ka palju ära olnud, aga sellest ajast olen pidanud Eestit oma kodumaaks. See on riik, millesse ma panustan. Itaalia on jäänud sünnimaaks. Eesti keeles on neil asjadel õnneks hea vahet teha," räägib ta.

Oma tegemistest rääkides jääb ta pigem tagasihoidlikuks ja sõnab: "Ma ei usu, et olen teinud väga palju rohkem kui keskmine eestlane. Eestlasi on vähe ja kõik peavad panustama nelja eest, kui selleks tekib võimalus. Eesti on hea koht, kus end mitmekülgselt teostada. Itaalias oleks seda palju raskem teha."