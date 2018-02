Vähiravifondi Kingitud Elu asutaja Toivo Tänavsuu on üks neist 166 inimestest, kes saab oma panuse eest ühiskonnale rinda teenetemärgi. Ta usub, et vähiravifondilt ei saa abi mitte vaid vähihaiged, vaid ka ühiskond laiemalt, andes igaühele võimaluse olla heategija.

Toivo Tänavsuu sõnul mõjub talle uudis, et talle on omistatud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk kui puuga pähe. „Ma ei teagi, mida täpselt öelda,“ tunnistab ta sellele mõeldes, kuid lisab, et on väärika tunnustuse eest tänulik. „Aga ma võibolla manitseks ikkagi, et minu rolli vähiravifondi puhul ei tähtsustataks üle, sest piltlikult öeldes mina võin ju selle annetuskastiga seal kaubanduskeskuses seista, aga kui keegi sinna midagi ei pane, siis ei juhtu ka midagi. Siis ei saa ükski inimene vajalikku ravi ja lootust ja võimalust elada,“ ütleb ta, et oluline roll on ka annetajatel.

Eelmisel aastal oli vähiravifondil ligi 20 000 annetajat. Tänavsuu sõnul oli nende hulgas nii eraisikuid kui ka ettevõtteid ning neist nii mõnigi tegi aasta jooksul mitu annetust. „Ja meie fondi tulud suurenesid praktiliselt kahekordseks - kusagile sinna 1,8 miljoni peale. See on aasta tulu. Tänu sellele saime siis ka kaks-kolm korda inimesi rohkem aidata,“ sõnab ta. Tänavsuu lisab, et eelmisel aastal sai fondi kaudu abi 110 kuni 120 inimest. „Ma usun, et kui me sel aastal Eesti 100. juubeli puhul kingime vähemalt sajale eestlasele võimaluse elada ja mõni neist ehk saab ka tänu sellele toetusele täiesti terveks, siis on see töö olnud edukas.“ Kui palju inimesi aasta jooksul toetatakse, sõltub annetustest.

Fondi eestvedaja lisab aga, et annetuste kogumisega ei aidata vaid vähihaigeid. „Ühest küljest me aitame vähihaigeid, ehk ravime haigeid, aga teisest küljest me arvame, et ravime ka Eesti ühiskonda, ravime terveid. Ehk siis propageerime sellist heategevust kui elustiili, heategevust kui sellist läbipaistvat, loomulikku osa iga inimese elus. Ükskõik, kas ta on pensionär või rikas ettevõttja - igaüks võib olla väikestviisi filantroop.“

Lisaks vähiravifondile, on Tänavsuu ka Eesti Ekspressi ajakirjanik. Kumb töö on talle südamelähedasem? „See on valus küsimus,“ tunnistab ta, et ei oska üht teisele eelistada. Ta kirjeldab, et nädala esimene pool möödub tal lehelugude kirjutamise rütmis, teises pooles panustab ta palju energiat aga just vähiravifondile. „Mõlemad on sellised väga armsad tegevused.“