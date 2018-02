"Kodutunde" produtsent Kristi Nilov kirjutas enda Facebooki lehel, et meie seast on lahkunud 28aastane Liana Lebedev, kellest jäi maha viis väikest last, kellest noorim sündis vaid nädal tagasi. Nüüd kogub saatemeeskond annetusi, et naine väärikalt matta ning et tema lapsi toetada.

"Hästi, hästi. Surve on nii tugev, et vôtame vastu sihtotstarbelisi annetusi. Liana imetillukesed lapsed vajavad toetust, see on kindel. Õdesid-vendi vôib olla mitu, kuid ema ja isa on kordumatud ja asendamatud. Teeme seda siis üheskoos ja turvaliselt.

Kui tahad Liana lapsi aidata, tee oma annetus "Kodutunde" annetuskontole saaja: OÜ Õuetuba EE382200221049870559 kindlasti märgi selgituseks Liana pere.

Matame emme väärikalt, laseme issil leinata ning hoiame lastel kõhud täis!" seisab "Kodutunde" Facebooki postituses.