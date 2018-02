Maaeluministeerium tähistab ministeeriumi asutamise 100. aastapäeva 2018. aastal ajalooraamatu väljaandmisega ning otsib raamatusse fotosid.

2018. aastal tähistame sarnaselt Eesti riigile ka Maaeluministeeriumi 100. sünnipäeva ja selle auks anname välja ajalooraamatu. Kogume kaante vahele 100 kõnekat pilti läbi aegade, mis iseloomustavad kõige paremini viimase sajandi põlluharimist, karjakasvatust, kalandust ja kõike muud põllumajanduse ning maaeluga seonduvat: teadus, kooliharidus, riigitöö jne.

Pildi juurde palume lisada informatsiooni pildil kujutatu kohta – millal ja kus on foto tehtud, millist tegevust on kajastatud, kes on foto autor jne. Elektrooniline pilt peab olema võimalikult kõrge kvaliteediga – soovituslikult vähemalt 300 dpi, lühem külg vähemalt 2000 pikslit.

Palume kõigil, kel on ajalooraamatu väärilisi pilte, saata need Maaeluministeeriumisse Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn või elektrooniliselt press@agri.ee 28. veebruariks 2018. a.

Raamatus avaldatud fotode saatjad saavad tasuks ühe eksemplari koostatavast raamatust. Kõik fotod tagastatakse omanikele.