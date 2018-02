Muhu vallavanema Raido Liitmäe sõnul on Valgetähe IV klassi teenetemärk suur tunnustus, mille üle on tal vaid hea meel. „Muhulasi on märgatud, mis seal salata,“ rõõmustab ta.

Liitmäe on Muhu vallavanem olnud kaheksa aastat, kuid vallamajas on ta askeldanud ühtekokku üle kahekümne aasta. „Enne seda olin pikalt kommunaalosakonna juht ja abivallavanem,“ meenutab ta.

Millise saavutuse üle te ise kõige uhkem olete? „See koosneb väikestest asjadest, aga ma arvan, et põhiline on tegutsemistahe. Muhulased töötavad ühise eesmärgi nimel! Nii ettevõtjad kui ka omavalitsus,“ kinnitab vallavanem.

Muhu saar reklaamib ennast kui kohta, kus aeg peatub. „Loodus ja traditsioonid ei ole ajas palju muutunud. Muhu aastasadu muutumata külamiljöö ja maastik kutsuvad otsima endale pelgupaika saarel,“ seisab Muhu kodulehel.

Vallas on 52 küla ja 1946 elanikku. Muhu saare suurus koos ümbritsevate laidudega on 207,9 ruutkilomeetrit.