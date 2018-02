Politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopterieskadrilli asutaja ja esimene juht Jevgeni Pissarev on päästnud kümneid ja kümneid inimesi. Nii laevahukkudest, merest ulpimast, soodes ekslemast kui jäält kalastamast. Pälvis Kotkaristi IV klassi aumärgi.

Ühe lennuga 1998. aastal Vaindloo ja Tütarsaarte vahel põhja mineva Vene kalalaeva juurde tõi ta Tallinna 19 meremeest, kes oleksid jäises vees oma elu kaotanud. Kopteril polnud tookord isegi pinnaltpäästjat, vaid ainult kaks pilooti ja vintsitehnik. Viimane lasi all pimeduses karidele sõitnud laevale päästesilmuse ja püüdis näidata, kuidas see inimesele ümber panna. Esimene katse ebaõnnestus – silmus pandi tagurpidi. Edasi läks kõik käemärkide ja raadioeetri ragina saatel juba plaanipäraselt ning alguses arad mehed tõmmati järjest üles. Kuna kopter oli just enne lendu täis tangitud, viis Jevgeni pooled päästetud Tütarsaarele ja pani maha, tõi siis ka ülejäänud ära ja korjas siis teel Tallinna ka eelmised peale. Laev purunes karidel.

Kokku on möödunud kuul pensionile siirdunud Pissarev teinud üle saja SAR-lennu (Search an Rescue – otsingu ja päästelend). Lisaks aga sadu transpordi ja –patrull-lende, abistades laevadel ja saartel haigestunud inimesi. Toonud ära kümneid ja kümneid kalamehi Peipsi järvelt või Pärnu lahelt.

Ta on tegelenud MI-8 tüüride taga piirivalve radaritornide rajamisega Vaindlool ja Piirissaarel. Ehitanud navigatsioonimärke, majakate tuleruume ja paljut muud. Kustutatud on kümneid metsatulekahjusid, leitud mitmeid metsas eksinuid.

Selja taga on üle 45 aasta lendamist, millest 20 aastat kaug-põhjas ja 25 aastat Eestis. Kaks nädalat enne Estonia hukku ilma ühegi kopterita lennusalka tööle asunud Jevgeni tuli sinna sihiga rajada päästekopterite eskadrill. Tänaseks on sellest kasvanud välja üks Eesti korravalve ja pääste eliitüksusi, mille käsutuses on tänapäevased lennumasinad Agusta Westland.