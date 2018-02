Presidendi tänavuste teenetemärkide saajate hulgas on "Ringvaate" saatejuht Marko Reikop, kes pälvib Valgetähe V klassi teenetemärgi. Reikopi "Ringvaate" kolleegid tegid mehele tähtsa sündmuse puhul üllatuse.

"Ma esimest korda elus ei oska mitte midagi öelda," ütles Reikop tunnustusest kuuldes ja küsis, kas tegu on ehk hoopiski eksitusega.

"Appi, kui hirmus. See ei ole ju päriselt...ma ei tea kuidas see on juhtunud, mis ma pean nüüd tegema nendes tingimustes," oli mees šokis.