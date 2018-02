Kõige selgem erimeelsus valitseb aga selle osas, kas digitaalne tulevik tähendab midagi positiivset või pigem ohtu. Näiteks leiab veidi alla poole (48 protsenti), et mida enam ärid digitaalsetele lahendustele toetuvad, seda enam on neil kaotada küberrünnaku puhul. Samas ülejäänud 52 protsenti selle pärast ei muretse. Poolte arvates oleks tarvis paika panna selged reeglid olukordadeks, kus iseseisvalt tegutsevad masinad eksivad, teine pool ei näe selleks vajadust. Sellised reeglid võivad olla vajalikud näiteks isejuhtivate autodega juhtuvate õnnetuste puhul.

Lisaks sellele leiab 42 protsenti juhtidest, et rahulolu töö suhtes tulevikus tänu masinatele tõuseb, samas 58 protsenti leiab vastupidist.

Inimesed ja masinad teevad koostööd juba täna, kuid arvamused selle osas, milliseks see koostöö tulevikus kujuneb, jagunevad järsult kaheks. Tehnoloogiaettevõtte Dell Technologies tellitud ning 3800 rahvusvahelise firma juhti hõlmavast uuringust selgub, et poolte arvates aitab automatiseerimine tööd kiiremini ja efektiivsemalt teha, kuid teine pool arvab teisiti.

• Tulemas on uut tüüpi meeskonnatöö: 82 protsenti ärijuhtidest leiavad, et nende inimestest töötajad toimivad juba 5 aasta pärast koos masinatega ühtse meeskonnana

• Valitseb ebaselgus tuleviku osas: pooled (50 protsenti) leiavad, et automatiseerimine annab inimestele rohkem aega, teine pool ei nõustu

• Organisatsioonid mõistavad, et uute tehnoloogiate tulekul on vaja muutuda ning teatakse ka kuidas, kuid seda ei tehta piisavalt kiiresti: vaid 27 protsenti leiab, et nad rakendavad digitaalseid lahendusi nii palju kui võimalik ning on selles vallas teerajajad

„On arusaadav, et ettevõtlusmaastik on selles küsimuses väga polariseerunud. Üldiselt ongi tehnoloogia tuleviku küsimuses kaks äärmust – Esimene, kelle arvates inimeste tegevusetuks jäämine on tõenäoline stsenaarium ning teine, kelle arvates lahendab tehnoloogia tulevikus aina rohkem probleeme ilma suuremate tagasilöökideta,“ kommenteeris uuringu tulemusi Delli turundusjuht Jeremy Burton.

Arvestades selliseid trende ning seda, et tuleviku osas valitseb suhteliselt suur selgusetus, spekuleerib 56 protsenti vastanutest, et edaspidi peab koolides hakkama õpetama rohkem seda, kuidas õppida, mitte seda, mida õppida. Põhjus seisneb selles, et inimesi tuleb ette valmistada töökohtadeks, mida pole tänapäeval veel olemas.

Ettevõtetel on ees keerulised ajad

Digitaalsed lahendused imbuvad meie tööellu aina sügavamale, kuid paljud ettevõtted ei tule muutustega piisavalt kiiresti kaasa. Vaid 27 protsenti ettevõtetest leiab, et nende firmas tehakse kõike kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid. 42 protsenti pole kindlad, kas nad suudavad tehnoloogia kiire arengu tõttu järgmise kümne aasta jooksul turul konkureerida ning enamik ettevõtetest on tehnoloogia kiirel arengul sabas püsimisega raskustes.

„Tänapäeva toimuvad suured muutused ning seda väga kiiresti. Kuigi vaated tuleviku osas on erinevad, ollakse üksmeelel selles, et muutuda on vaja. Seega seisavad ärid valiku ees – kas võtta tehnoloogiat kui enda sõpra ning kasutada seda äriliste eesmärkide saavutamiseks või jääda teistest maha ning kaduda,“ kommenteeris uuringufirma tehtud tööd.