"Inglise keeles on peategelasele oma hääle andnud Alec Baldwin ja mina pidin teda eesti keeles järgi aimama nii hästi kui oskasin. Siis saadeti see hääleproov Hollywoodi või kusagile, kus siis minu hääl valiti teiste häälte hulgast välja," selgitas mees.

Multitalent Raivo E. Tamm andis hiljuti hääle filmi "Boss beebi" peaosalisele ehk beebile. Mees pidi casting'ul tegema koos teiste kandidaatidega hääleproovi, seejärel saadeti need Hollywoodi ja just tema hääl arvatigi beebile kõige sobivam olevat.

"See on umbes nagu “Su nägu kõlab tuttavalt”. Sa pead täpselt seda, mis juba on tehtud, järgi tegema, ainult, et eesti keeles. Kõik tämbrid, häälte muutused, kõik. Mingit omaloomingut ei saa seal olla. Klapid on peas ja kuulad ja üritad järgi aimata nii hästi, kui jumal sulle seda annet on andnud," rääkis ta.

Näitleja enda arvates on animakomöödia vaimukas ja naljakas ning talle meeldis see väga.

"Nii mõnegi filmi puhul on selline tunne, et nad on rohkem täiskasvanute jaoks tehtud. Et täiskasvanutel on seal hoopis rohkem vihjeid ja asju, millest aru saada ja mida naerda kui lastel. Nii ka “Boss beebi” puhul. Arvan, et vanematel on seal koguaeg äratundmisrõõmu ja väga palju nalja," sõnas ta.

Tamme sõnul jääb ta üsna tihti multifilme vaatama, kuna tal on 2,5 aastane poeg, kes juba sinna multifilmi ikka jõudma hakkab.

"Siis üle tema õla, mis tema vaatab kodus, seda näen siis mina ka. Tema suur lemmik on “Maša ja karu” ja kohati näen seal ka nalju, mis arvan, et on vaid täiskasvanutele arusaadavad ja lapsed ei pruugi neid veel mõista."

Film "Boss Beebi" on sündinud DreamWorks Animation ja "Madagaskari" lavastaja koostöös. Filmi peategelane on üks iseäralik beebi: ta kannab ülikonda ja lipsu ja räägib täiskasvanud mehe häälega.

Filmis näidatakse paljudele tuttavat segadust, mis kaasneb sellega, kui majja saabub uus beebi. Antud juhul läbi 7-aastase elava fantaasiaga Timi silmade. See sümpaatne, lõbus ja suure südamega tehtud lugu naerutab vaatajaid igas vanuses ning tuletab meelde, kui tähtis on perekond.

Tegelastele andsid hääle Raivo E. Tamm, Ron Jonathan Singson, Toomas Tross, Veikko Täär, Katariina Unt, Juss Haasma, Aleksander Eelmaa, Jarmo Reha, Anna Pauliine Kaare, Lennart Võigemast, Garmen Tabor, Tõnis Niinemets, Merit Männiste, Lorete Müürsepp, Mark Oja.

Filmi saab vaadata näiteks voogestuskeskonnas Viaplay.