Festivalil esinevad ka ALAN WALKER, kelle aastatetagune debüütsingel "Faded" on tänaseks päevaks müünud end plaatinanormi jagu rohkem kui kümnes riigis ja kelle tuurid lähevad vaid väljamüüdud saalidele; aasta-aastalt fännide poolt festivalile soovitud Rootsi duo GALANTIS, kellel on Spotify keskkonnas igakuiselt rohkem kui 11 miljonit kuulamist; hardstyle'i fännide suur lemmik HEADHUNTERZ, eestlaste südametesse end kirjutanud TUNGEVAAG & RAABAN; electro-house'i pakkuv TUJAMO Saksamaalt ning R3HAB ja MOKSI Hollandist.

Piletite avalik müük festivalile algab homme kell 10.00 www.weekendbaltic.com ning Piletilevi müügipunktides.

Festivali asutaja ja üks omanikest Hardi Loog lausus esinejatenimistut kommenteerides, et tulemas on läbi aegade võimsaim Weekend Festival Pärnus. "Post Malone on selle suve festivalide nõutuim artist ning läbirääkimised Kygo võimaliku esinemise üle on kestnud aastaid, see kokku on meie jaoks väga suur töövõit. Kui siia lisada eelnevalt väljaöeldud David Guetta, Afrojack ja paljud teised, siis juba see moodustab kokku väga esindusliku festivali," lausus Loog. "Ja ärme unusta, et me ei ole veel kaugeltki pooli artiste avalikustanud."

Eelnevalt on festival 16.-18. augustiks kinnitanud järgnevad artistid: David Guetta, Afrojack, Oliver Heldens, Sigma, $uicideboy$, Big Shaq, Slushii ja Swanky Tunes.

Baltikumi suurim festival Weekend Festival Baltic pakub külastajatele lisaks mitmel laval rikkalikule programmile palju muid atraktsioone, samuti ei puudu välisündmusele omane telkla. Kaunisse Pärnu randa paigaldatakse 4 lava, kus kolme päeva jooksul astub üles 60-70 artisti.