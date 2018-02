Eesti kaubandus-tööstuskoda ja Eesti fondihaldurite liit korraldasid Eesti ettevõtetele seminari, kus tutvustasid pensionifondide võimalusi investeerida Eesti ettevõtetesse. Pensionifondid peavad realistlikuks, et Eestisse investeeritakse viie aasta jooksul 1–2 miljardit eurot," kirjutab Ärileht.

„2015. aastal toimunud seadusemuudatused on tekitanud soodsa keskkonna ning Eesti majanduskeskkond on investeeringuid soosiv. Tänaseks on maht juba piisavalt suur, et teha otseinvesteeringuid," ütles Eesti fondihaldurite liidu esimees Mihkel Oja. "Ma prognoosin, et viie aastaga kasvab pensionifondide maht 3,8 miljardilt 7 miljardile."

Refereeritud artikli täistekst Ärilehes.