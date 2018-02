Pärast USA üht aasta oodatuimat suursündmust ehk Super Bowli täitusid Philadelphia tänavad tohutu rahvamassiga. Paraku on Philadelpia Eaglesi võidu tähistamisel viga saanud mitu tavakodanikku ning haavatute hulgas on ka politseinikke.

Tänavarahutused pärast kauaoodatud Super Bowli (AFP, Reuters / Scanpix)

Kummuli on keeratud autosid ja kuulda on olnud plahvatusi, kirjutab Express.

Tänavarahutused pärast kauaoodatud Super Bowli (AFP, Reuters / Scanpix)

Politsei kasutuses oleva drooni andmetele põhinedes arvatakse, et tänavail on hinnanguliselt ligi 100 000 NFLi fänni. Kardetakse, et võimudel ei pruugi rahutuste ohjamiseks piisavalt ressurssi jaguda.