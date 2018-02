Põhja-Korea saadab Lõuna-Koreasse olümpist vaatama Kim Yong-nami, kes on de facto Põhja-Korea riigipea ning Ülemrahvaassamblee Presiidiumi president. Yong-nam saabub naaberriiki taliolümpiale reedel, olles 22-liikmelise delegatsiooni eesotsas.

BBC kirjutab, et kahe Korea vahelised pinged on vähenenud ning riikide sportlased marsivad avatseremoonial ühe lipu all. Põhja-Korea osalemist olümpial näevad paljud kui diplomaatilist käiku, kuna diktaatorriik ägab tuumaprogrammi tõttu rahvusvaheliste sanktsioonide all.

Muuhulgas lubas Lõuna-Korea enda diktaatorlikul naaberriigil osa sportlasi olümpiale laevaga. See nõudis Lõuna-Korealt järeleandmiste tegemist, kuna alates 2010. aastast on kõikides Põhja-Korea laevadel keelatud lõunanaabri sadamatesse siseneda.

Pühapäeval tegi kahe Korea ühine hokitiim proovimängu Rootsi vastu, kuid pidi leppima kaotusega 1-3.