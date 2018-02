Keskkonnakomisjon alustab jäätmekäitluse korrastamist. Riigikogu keskkonnakomisjon arutab tänasel istungil jäätmeseaduse eelnõule (495 SE) huvigruppidelt laekunud muudatusettepanekuid.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul vaatab komisjon läbi teiseks lugemiseks huvigruppidelt laekunud ettepanekuid oma veebruari- ja märtsikuu istungitel osade kaupa, sest kõik need vajavad põhjalikku käsitlust.

„Tänasel esimesel arutelul on tähelepanu keskmes järgmised teemad – kes on tootja, mis on tootja põhikohustused, pakendiorganisatsiooni tegevusluba, probleemtootja kohustused, kollektiivne vastutus probleemjäätmete osas, probleemtoodete tootja rahalise tagatise suurus, probleemtooteregister ning muud teemad,“ ütles Vakra. Ta selgitas, et keskkonnakomisjon peab vajalikuks jäätmekäitluse läbimõeldud korrastamist.