Kylie Jenner (20) andis Instagrami vahendusel teada, et esimesel veebruaril nägi ilmavalgust tema esimene laps.

Kylie rasedus tuli ilmsiks juba septembris, mil noor naine oli oma poiss-sõbra Travis Scottiga suhtes olnud vaid pool aastat. Kylie oli varem rääkinud, et soovib noorelt lapsi saada. Vihjeid selle kohta, et Kardashianite klanni liige last ootab, laekusid kõmuportaali TMZ, kui Kylie poiss-sõber Travis rääkis, et ta peab oma elu oluliselt muutma.

Kylie ise oli raseduse vältel väga kidakeelne ega kinnitanud rõõmsaid uudiseid ei kinnitama ega ümber lükkama. Nüüd kirjutab noor naine Instagramis, et ei soovinud enda rasedust kogu maailmaga jagada, vaid soovis tulevase emarolli jaoks rahulikult ilma liigse avalikkuse tähelepanuta valmistuda.