Pluss- ja miinuskraadide vaheldumine muudab teed libedaks. Mida tuleks muutlike teeoludega sõites silmas pidada?

Kui teed muutuvad libedaks, siis sagenevad paraku ka liiklusõnnetused. Näiteks eelmisel laupäeval kell 17.10 sõitis BMW tagant sisse liinibussile, mis seisis Tallinnas Laagna teel Lasnamäe Centrumi lähedal. Autoroolis olnud 64aastasel mehel läks libedaga juhtimine käest ära ja nii ta rammiski Taevakivi peatuses seisvat bussi. Kuhu iganes ka BMW juht varem plaanis sõita, nüüd viis tema tee paraku haiglasse.

LÄKS LIBEDAGA KÄEST: Laupäeval läks Tallinnas 64aastasel autojuhil libedaga juhtimine käest ära ja nii ta rammiski oma BMWga tee ääres seisvat liinibussi. (Robin Roots)

Pärnumaalt pärit tisler Tõnu (46) arvab, et igal autojuhil, olgu siis elukutselisel või asjaarmastajal, võiks olla tagataskust võtta oma õnnelik õnnetus, mis hakkab keerulistesse liiklusoludesse sattudes peas plinkima, nagu punane tuluke armatuurlaual. „Seda oma õnnetust ei maksaks nüüd teadlikult otsima minna, sest öeldakse ju, et tark õpib teiste vigadest,“ muigab Tõnu, kes on üle 20 aasta rooli keeranud.

Ta pole pidanud oma elus suuremaid äpardusi-õnnetusi läbi elama. Tema õnnelikud teelt välja libisemised ja kännu otsa tagurdamised liigituvad pigem kategooriasse „lõpp hea – kõik hea!“. Üht seika, mis juhtus siis, kui Pärnu lähemat ja kaugemat ümbrust veel linnana ei tuntud, meeldib Tõnul lähedaste seltsis meenutada. Võtvat kananaha siiani ihule ja panevat igavestest asjadest mõtlema.