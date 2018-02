Aadria mere põhjaosas on olnud erakordselt sademetevaene talv. Kui varem on Veneetsiat kiusanud pigem üleujutused, siis tänavu on kanalite veetase langenud erakordselt madalale. Nii seisid gondlid eelmisel nädalal kuival ja karnevaliks kohale tõtanud turistid saavad „imetleda“ mudaojadeks muutunud kanaleid.

„Veneetsia on praegu oma kauniduse vari,“ kurdavad turistid, kes ei jätnud siiski kohale tulemata. Ja kanalitrammid, vaporetto'd, sõidavad vähemalt Suurel kanalil endistviisi, kuigi mõni väiksem marsruut on kuuldavasti suletud. Veneetsias on üle 100 kanali.

Osalt viis neist vett ka läinudnädalane nõndanimetatud superkuu, mis muutis Maale lähenedes tõusud ja mõõnad eriti tugevaks. Nädalalõpul loodeti, et vesi jõuab kanalitesse tagasi, kuigi varasem hiilgus ei taastu veel niipeagi. Paraku peaks ilmateade selleks tugevamat paduvihma ennustama.

Talvine veenappus on Veneetsia kanaleid varemgi kimbutanud. Kui praegu oli veetase 60 sentimeetrit tavalisest madalam, siis 2016. aastal oli see mõnda aega 66, 2008. aastal koguni 90 sentimeetrit. Rekord mõõdeti 1934. aastal, kui linnas oli vett tavapärasest 121 sentimeetrit vähem. Samas on paar korda aastas acqua alta, kõrge vee aeg, kui keldrid ujutatakse üle ja linnas saab käia vaid kõrge säärega kummikutega. Osa teadlasi ennustab, et sajandi lõpuks on kogu Veneetsia vee all.