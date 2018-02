Pärast seda, kui reedel avalikustati esindajatekoja vabariiklaste koostatud raport, milles süüdistatakse FBId ja justiitsministeeriumi poliitiliselt motiveeritud nõiajahis president Trumpi kampaaniameeskonna vastu, on näiteks mõjuvõimas senaator John McCain märkinud, et nüüd tegi president kingituse Vladimir Putinile, ja demokraadid väitnud, et Trump tahab tõmmata kriipsu peale tema Venemaa-suhete uurimisele.

Demokraatide meelest kibeleb Trump vallandama asejustiitsministrit Rod Rosensteini, kes sai järelevalve uurimise üle enda kätte, kui ilmnes, et justiitsminister Jeff Sessions oli suhelnud Venemaa tollase suursaadikuga Washingtonis ja seda senati uurimiskomisjoni eest varjanud. Misjärel Sessions ennast taandas.

Vabariiklaste neljaleheküljeline memo on nii FBI kui ka demokraatide meelest koostatud valikuliselt ehk teisisõnu on kasutatud vaid neid fakte, mis näivad tõestavat Vene-uuringute algset poliitilist kallutatust. Demokraadid ongi nõudnud, et kiiresti avaldataks ka nende kümneleheküljeline memo, mis kõike hoopis teises valguses näitab. Selleks on vaja esindajatekoja vastava komisjoni luba, mida oodatakse täna sellest hoolimata, et komisjonis on vabariiklastel enamus.

Mees skandaali keskmes