Esmaspäeval, 5. veebruaril kell 16 avatakse Eesti Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis Tšiili kunstniku Izak Mora isikunäitus „MuSada“.

„MuSada“ on Izak Walter Mora Marambio austusavaldus Eesti Vabariigile tema iseseisvuse sajanda aastapäeva puhul, hõlmates kunstniku silmis kõige sümboolsemaid pöördepunkte Eesti Vabariigi ajaloos alates 1918. aastast tänapäevani.

„Soovisin mängida mõlema, mu emakeele hispaania ja eesti keelega. Selle näituse pealkiri tuleneb sõnapaarist mu sada ehk minu sada. Otsustasin need kaks sõna ühendada, sest hispaania keeles kõlab see nagu musa, mis on inglise keeles muse ja tähendab eesti keeles muusat. Seega inspireeris mind muusana Eesti,“ sõnab Izak Mora.

Izak väljendab end visuaalselt vabakäegrafitis. Ta alustas oma venna innustusel joonistamist värvipihustitega otse seinale 1998. aastal. Tol ajal võttis ta eeskuju raamatutest ja ajakirjast 12 Oz Prophet nähtud New Yorgi metroost. Aastatel 2002–2008 kasutas ta oma kujundustes meisterlikult must-valgeid kujutisi. See loob visuaalse „vaikuse“, mille abil on ülestimuleeritud linnamaastikul tõhus suhelda. 2010. aastal hakkas Izak taas kasutama tervet värvikaarti ja tema töödes on keskseteks tegelasteks valdavalt naisfiguurid. Tema töid on eksponeeritud nii kodumaal Tšiilis kui ka Argentinas, Brasiilias, Eestis, Soomes, Saksamaal, Kreekas, Lätis ja Peruus.