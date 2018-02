Mõni aeg tagasi kirjutas Kroonika, et Maarja ja Fredi pisitütar sündis detsembris. Loo ilmumise päeval kommenteeris Maarja aga Anne&Stiilile, et tegelikult sündis beebi üsna värskelt.

Maarja-Liis Ilus ja Fred Krieger on paar olnud üle kolmeteistkümne aasta. Pea sama pikalt, kui on kestnud nende suhe, on arutletud ka selle üle, millal võiks ilmavalgust näha nende järeltulija. 2009. aastal ütles Maarja-Liis intervjuus Tervis Plussile, et naise põhieesmärgiks on lapsed korralikult üles kasvatada.