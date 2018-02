"Kodutunde" produtsent Kristi Nilov kirjutas enda Facebooki lehel, et meie seast on lahkunud 28aastane Liana Lebedev, kellest jäi maha viis väikest last, kellest noorim sündis vaid nädal tagasi.

"Mina isiklikult ja ka kogu "Kodutunne" tunneme mahajäänutele südamest kaasa ema surma puhul," teatas Nilov kurvas avalduses.