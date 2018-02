Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 5. veebruari valik.

Möödunud nädala pluss | Jalgpallisõbrad said möödunud nädalal kolm rõõmusõnumit: koondislased Joonas Tamm (keskkaitsja), Rauno Sappinen (ründaja) ja Mattias Käit (poolkaitsja) tegid karjääris tähtsa sammu edasi. Tamm ja Sappinen Florast vastavalt Norra kõrg- ja Belgia esiliigasse, Käit Fulhamist Šotimaa kõrgliigasse laenule. Märgiline on just 19aastase Käidi üleminek, sest rahvuskoondise põhimees saab viimaks U23 liigast täismeeste sekka müttama. Koondise vaatevinklist on see ülioluline lüke.

Mattias Käit (Stanislav Moshkov)

Möödunud nädala miinus | Eesti korvpallikoondis sai kaks valusat hoopi järjest. Neljapäeval kinnitas tagamängija Rain Veideman, et eelistab koondise valikmängudele Itaaliasse koduklubi juurde jäämist. Veidemani sõnul sai otsustavaks Udine pääs esiliiga meeskondade vahel peetavale karikaturniirile. Veebruari lõpus peetavatest kohtumistest Kreeka ja Iisraeliga jääb eemale ka Janari Jõesaar, kes murdis Kalev/Cramo treeningul jalatalla all väikese luu. Kahtlane on ka Itaalia kõrgliigas Vareses mängiva Siim-Sander Vene seis, sest ääremängija sõnul on klubi juba vihjanud, et koondisega liitumine poleks kõige parem mõte.

Rain Veideman (Alar Truu)

Alanud nädala ennustus | 5% on tõenäosus, et mõni eestlane ületab sel nädalal Pyeongchangis eelmise taliolümpia parima ehk 24. koha. Murdmaasuusatajate programm algab suusavahetusega sõitudega, kus meil tänavuse hooaja põhjal suurt edu loota pole. Vaevalt noored suusahüppajadki normaalmäel ennast nii meeletult ületavalt, seega tasub eelkõige vaadata laskesuusatajate suunas, kelle OM stardib sprindidistantsidega. Detsembri keskel paugutas Kalev Ermits MK-sarjas 14. koha, miks mitte korrata sarnast edu Lõuna-Koreaski?