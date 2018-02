Lavastaja ja näitleja Roman Baskin (63), keda Eesti Kultuurkapital pärjas reedel Kultuurikatlas elutööpreemia ja 10 000-eurose auhinnarahaga, ütleb, et selline tunnustus tekitab temas kahetisi mõtteid. „Ühelt poolt on loomulikult meeldiv, et su tööd hinnatakse, aga minu meelest jagatakse elutööpreemiaid neile, kel aastaid juba üle seitsmekümne, andes sellega mõneti mõista, et su töö on tehtud ja võid kerge südamega kõrvale astuda,“ muigab Roman talle omaselt natuke mõrult. Kõrvale astuda ei kavatse ta veel kindlasti.

Kuigi Eesti Kultuurkapital sedastab, et Baskin väärib tunnustust „intelligentse komödiandina nii lavastaja kui ka näitlejana, nii laval kui ka ekraanil“, ei teki laureaadil kahtlust, et kaalukauss kaldub teatri poole. „Kinotegemisest pole siin mõtet üldse rääkida, sest filmi pole ma viimasel ajal saanud peaaegu üldse teha. Teater on olnud mahult ikka võrratult olulisem ja suurem,“ ütleb Roman, kelle viimane film „Vana daami visiit“ jääb tõepoolest enam kui kümne aasta taha.