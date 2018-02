Legendaarse rahvalauliku Virve Kösteri ehk Kihnu Virve 90. juubelipidustused on väldanud juba pea nädala ning tipnesid eile kohalikus rahvamajas suure prallega.

Sinna olid sõitnud paljud Virve fännid eesotsas restoranipidajast eksesileedi Evelin Ilvesega ka mandrilt kohale. Kogu pidu oli aga Virvele endale suureks üllatuseks.

"Siin on üliäge pidu. Kõik see peaaegu kolm tundi väldanud õnnitluste voor oli spontaanne ja siiras," rääkis samuti Virve sünnipäevapeol viibinud Evelin Ilves, kes on aastate jooksul Virvega heaks sõbraks saanud. Üheskoos räägitakse südamest südamesse ja kõigest.

"Virvega on väga äge rääkida meestest, ta meelsasti räägib," naeris Ilves.