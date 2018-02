Eestis on tegelikult juba ammusest ajast kodanikupalk, arvestades, kui palju on meil rahvast, kellele on õnnestunud puue vormistada. Vana terminoloogia järgi grupi peal olemine oli uhkuse asi. Suvaline poe taga tinistaja võis rõõmsalt teatada, et ei saa tööle minna, sest on grupi peal. Suur osa Kagu-Eestist istus grupi peal, võib olla laseb sellel liugu siiamaani, kui riigil pole raha otsa saanud.

Uus moeröögatus on laste vormistamine astmaatikuiks. Tundub ju kummaline, et pooled Ida-Viru lastest on hädas astmaga. Puue on vormistatud, ravi küll ei järgne, kuid riigi kulul saab tasuta spaas käia. Aastas tähendab see paari tuhande euro jagu maast leitud raha. Lisanduvad muud boonused, nagu tasuta parkimise taotlemine, ja hiljem kas või ajateenistusest äranihverdamine, viidates pikale haigestaažile.

Selge, et sel moel raha külvates jäävad ravist ilma need, kel seda tegelikult vaja on. Siinkohal ongi etteheide riiklikule süsteemile, et neil ei osata vahet teha. Võib-olla ei tahetagi, kui külge joonistada õnnestunud puue on kui sotsiaalabi või kodanikupalk. Isegi puude – või moodsas keeles töövõime – määramisest on saanud lüpsilehm, kui meenutada määrajate 10 000eurost kuusissetulekut. Vahet pole, kas alusetult puude taotlejad on nahaalsed või on arstid naiivsed, ebaõiglane on see süsteem ravita jääjate kõrval ka tervete suhtes, kes kogu selle liulaskmise kinni maksavad.