Kihnus oli vähe inimesi, kes laupäeva õhtul rahvamajas Järsumäe Virve 90. sünnipäeval polnud. Täismaja! Istekohti jäi puudu, aga tantsupõrand oligi vast meelega suurema kui istumise ala. Pidu algas juba õhtusel praamil ega vaibunud enne hommikut. Siin on Kihnu Virve sünnipäevapeo kokkuvõte läbi 12 lõbusa salmi.

17.45

Väljub praam Munalaiust Kihnu poole,

kui juba mängivad pillimehed rõõmsamaid noote.

Minek on Kihnu, sest Virvel on juubel,

seepärast reisulistel laulud on suudel.

Kui praam Pärnumaalt, Munalaiu sadamast kihnu poole sõitu alustab, on atmosfäärist kohe aru saada, kuhu reisulistel minek on. Muidugi Järsumäe Virve sünnipäevale. Seda reedab pidulik riietus, aga oh, näe! Pillimeestel ei püsi instrumendid kohe kuidagi kohvrites ja õige pea võetakse üles mitu viisijuppi, mille saatel rahvariietes naisterahvad ja noored neiud naerusui tantsu vihuvad. Peo jaoks tuleb ju kuidagi sooja teha.