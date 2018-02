Selle asemel et vastu Venemaad ehitatud maismaapiir sel aastal käiku anda, nagu esialgne kava ette nägi, oleme sunnitud kuulma uudist, et valmimise asemel tuleb piiriehitusele veel 118 miljonit eurot juurde maksta. Algselt 79 miljonit maksma pidanud ehitus läks ootamatult 2,5 korda kallimaks. Seega tuleb iga maismaapiiri kilomeetri rajamise eest tasuda rohkem kui miljon eurot. Tagatipuks lükkuvat avaminegi 2021. aastasse ning arvestades senist töökorraldust, ei pruugi seegi lõplik tähtaeg olla.

Toimuv kinnitab arusaama, et riik on halb peremees. Eraettevõtluses oleks mõeldamatu, et midagi hakatakse ehitama raha lugemata. Kui riik aga annab eelarveta tegutsemiseks loa, siis kas saab PPA-le pahaks panna, kui nad on 3,5 aasta jooksul oma parema äranägemise järgi toimetanud ja kavandavad ulmelist piiri, millist maailmas pole veel nähtud.

Kogu selle ettevalmistustöö ajal sai lugeda uudiseid, kuidas põgenikelainega hädas olevad lõunapoolsed riigid teatasid üksteise järel mitmesaja kilomeetri pikkuste piiritarade valmimisest. Erinevalt Eestist pandi need paika kõigest mõne kuuga. Ametnikud põhjendasid töötempo erinevust sellega, et me ei tee harilikku piiri, vaid ikka kõrgtehnoloogilist. Kuid siingi on omad ohud, sest tehnika ülikiiret arengut silmas pidades võib nii mõndagi olla piiri piduliku avamise hetkeks moraalselt vananenud. Ülikalliks ei pruugi kujuneda mitte ainult sellise piiri ehitus, vaid tehnika käigushoidmine ja sage väljavahetaminegi.