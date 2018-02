Õunte, tomatite ja teiste praegu imporditavate kaupade hind näitab, et kalliduse esikohta hoiab Tallinn, järgnevad Riia ja Vilnius, kõnelesid ERR-i raadiouudised.

Balti riikide pealinnade võrdluses on Riias hinnatase keskmine, mõne juurvilja puhul kallimgi ja kõige odavamalt suudetakse tervislikke saadusi müüa Vilniuses. Nii on kartul ja porgand Lätis kallimgi kui Eestis ja Leedus. Näiteks Tallinnas maksab kilo kartuleid 27, Riias 37 ja Vilniuses 24 senti. Õunte, tomatite ja teiste praegu imporditavate kaupade hind on Tallinnas aga kõige kõrgem. Õunakilo saab Tallinnas käta 1,39 euroga, Riias tuleb tasuda 1,23 eurot ning Vilniuses ainult 83 senti.

Kusjuures Läti teadlased leiavad, et Riias müüdav puuvili on kvaliteetsem kui Tallinna oma.