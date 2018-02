Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahuldas Pärnumaa ühistranspordikeskuse taotluse toetuse saamiseks, et rajada maakonda seitse uut bussiterminali ja uuendada ühte jaamahoonet. Ettevõtmine läheb maksma 600 000 eurot.

Minibussijaamad tulevad muuhulgas Audrusse, Torisse, Tootsi, Kilingi-Nõmmele ja Lihulasse, vahendasid ERR-i raadiouudised. Mullu ühistranspordikeskusega omavalitsusele soetatud Vändra bussijaam renoveeritakse.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk rääkis raadiouudistele, et üks keskterminal on juba peaaegu valmis. Uute bussijaamade näol on tegemist on moodulpõhimõttega terminalidega.

"Seal on kõik vajalik olemas. Esimene asi on ootesaal, mis oleks soojuspumbaga köetav ja mis tagab suvel õhujahutuse. On ka wc ja varjualune, kus saab väljas istuda. Enamikes kohtades on ka jalgrattahoidla ja kõigis on ka perroon, et oleks mugavam bussi peale astuda," selgitas Kärpuk.