Inglismaal Manchesteri galeriis riputati näitusele uuesti üles erootilise sisuga maal, mis sealt eksperimendi korras eemaldatud oli. Näituse külastajad reageerisid seksuaalse alatooniga maali eemaldamisele pahameeletormiga, pidades seda liigseks tsenseerimiseks.

The Guardian kirjutab, et John William Waterhouse'i 1896. aastal maalitud "Hylas ja nümfid" eemaldati eksperimendi korras näituselt algatmaks arutelu seksuaalsuse kujutamisele lõuendil. Maalil "Hylas ja nüfmid" on kahtlemata seksuaalset alatooni – maalil on kujutatud noort meest, keda ümbritsevad palja ülakehaga nümfid.

Sel nädalavahetusel riputas galerii pildi näitusele tagasi ning tänas külastajad fantastilise tagasiside eest, mida inimesed pärast pildi eemaldamist andsid. Galerii kinnitusel pidi pilt hiljem nagunii näitusele tagasi üles pandama.

Galerii ajutise juhi Amanda Wallace'i sõnul lootsid nad pildi eemaldamise kaasa aidata diskussiooni arendamisele ning see neil ka õnnestus, kuna näituse külastajatelt tuli väga palju tagasisidet. Nimelt oli külastajatel võimalus kohale, kus maal varem ripus, märkmepaberile enda mõtteid kirjutada. Enamik külastajaid mõistis maali eemaldamise hukka, pidades seksuaalse alatooniga kunstiteose eemaldamist liigseks tsenseerimiseks.

Kõik ei pea galerii eksperimenti aga õnnetunuks. Mõned kriitikud avaldasid, et poliitkorrektsuse ja tsenseerimisega on juba niigi liiale mindud ning vähemalt kunsti võiks sellest säästa.