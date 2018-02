Kristel Aaslaid, kes on "Eesti laulu" poolfinaalide üks saatejuhtidest, sõnab, et pakkumine proovida kätt Maarjamaa suurima lauluvõistluse saatejuhina tuli "Suurde komöödiaõhtu" salvestustel. "Mart Normet asjatas seal, rääkisime juttu ja korra kerkis see teema üles, kui mainisin, et toon "Eesti laulule" ühe demo. Siis ta tegi nalja ja küsis, et kes siis saadet juhib," lausub Kristel, lisades, et esialgu ei võtnud seda pakkumist kuigi tõsiselt.

"Pärast kõike seda ta ühel hetkel helistas ja ütles, et kuule - tegelikult võiksid tulla küll. Ütlesin jah, sest see tundus hea mõte. Ma muidugi ei tea, kui hea mõte see tegelikult on, see selgub ilmselt pärast, ent mõte tundus põnev," selgitab ta.

"Eesti laul" pole Kristeli jaoks esimene saade, mida ta senimaani juhtinud on. "Ma olen "Laulukarusselli" kunagi juhtinud, et väike selline harjutuskäik on juba tehtud. Samas pole ma "Eesti laulul" midagi sellist varem teinud - selline tunne on küll, et igat muud rolli on juba proovitud, mine tea - järgmine aasta peaks äkki operaatoriks kandideerima," naerab ta.

Aga kas Kristel tõi oma demo siiski konkurssile ära? "Hmm.. Selle jätan ma nüüd küll kõigile mõelda. Kas ta tõi? Kas ei toonud?" lausub ta salakavalalt.

Lisaks Kristelile on "Eesti laulu" poolfinaalides saatejuhi rollis Martin Veismann. "Varem teadsin Martinit ainult hästi natukene. Olime äärmisel juhul vaid teretuttavad, ent siiski mitte päris sõbrad. Esimesel kokkusaamisel aga käis kohe klikk ära ja koostöö on väga mõnus. Sain aru, et mu kõrval on inimene, kellega on päriselt ka väga tore olla," räägib Aaslaid. Lava jagamisel on omavaheline klapp Kristeli arvates väga tähtis."Meie omavaheline koostöö läheb väga loomulikult ja hästi. Samamoodi on ka finaali saatejuhid (Ott Sepp ja Meelis Kubo - H.P) ägedad ja tublid, ka nendega on omavaheline klapp väga hea, ehkki otseselt nendega kokku ei juhtugi - vaid nii palju, kui saate promomisel kokku saime," räägib ta.