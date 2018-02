Keila linn kaalub praeguse ühisgümnaasiumi ning eestikeelse Keila kooli liitmist. Samas on venekeelse ühisgümnaasiumi hoolekogu liitmise vastu, pidades seda ebahumaanseks.

Harju Elu kirjutab, et Keila linnapea Enno Felsi sõnul on kahe eraldi kooli pidamine linnale ebamõistlikult kulukas. Vene õppekeelega ühisgümnaasiumi hoolekogu on kahe kooli liitmise vastu ning oma murega pöörduti ka haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole.

Keila linnapea kinnitab aga, et venekeelset haridust ei kaotada, vaid pigem püütakse selle taset koolide liitmise abil tõsta.