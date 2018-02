Saaremaal hakatakse juba sel aastal harjumuspäraseks saanud bussiliikluse kõrval pakkuma ühistransporditeenust ka nõudluspõhiselt.

“Eesmärk on panna inimesed liikuma nutikalt ja kuluefektiivselt,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Pirko Konsa. Ta märkis, et info inimeste liikumisvajadustest on olemas, aga seda ei kasutata, ja üks võimalus selleks võiks olla nõudluspõhine transport, kirjutab Saarte Hääl.

Konsa väitel on näiteks Coop ja Omniva valmis oma teenuseid pakkuma. Kui nad teavad inimeste transpordivajadusi, siis võivad nad soovijaid oma autode peale võtta.