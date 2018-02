GALERII | ESIMENE JAHT JA TÄISTABAMUS! 19aastane kütt lasi oma esimese hundi

Läänemaa Taebla jahiseltsi 19-aastane liige Rahel Rae lasi reedel oma esimesel jahil ainsa lasuga maha neljaaastase hundi. Jahiseltskonna staažikamad mehed tunnustasid noore küti jahiõnne, olles pisut kadedadki. Rahel Rael oli see esimene jaht, esimene hunt lasta ja esimene hunt, keda ta üldse näinud on. Kevadel tegi Rae jahimehepaberid, suvel relvaeksami. Noorukese jahinaise lastud neljaaastane hunt oli heas toitumuses ning puhta ja koheva karvakasukaga. Läänemaal lastud hundid on seni enamasti terved olnud, kuid on täheldatud ka kärntõbiseid loomi. Maaülikoolis loodusturismi õppiv Rae plaanib oma elu esimese jahitrofee kolju paigutada seinale, aga kohevast nahast saab ehk uhke vaip.

Läänemaal on sel talvel seni kütitud viis hunti, reedel kütiti lisalimiidi alusel veel kolm hunti lisaks, aga jahimehed pole ikka rahul. Huntide arvukuse kasv ja nende peatoiduse metssigade kadumine metsadest on viinud selleni, et toidu hankimiseks võivad hundid hakata murdma lihaveiseid ja kodukoeri, muretsevad kohalikud jahimehed.

Läänemaa jahindusnõukogu taotles tänavuseks hooajaks kümne hundi küttimisluba, sai aga kuus. Möödunud nädalal saadi keskkonnaagentuurilt siiski seitse hundilaskmise luba juurde. Läänemaa hundijahi koordinaator Hugo Petersoni teab, et Läänemaal on üks 11 pealine kari, pluss veel üksikud, kokku vähemalt 40 hunti. Ja seda on poole rohkem, kui tohiks. Ühe hundikarja territoorium on umbes 850 ruutkilomeetrit. Hundijahti saab pidada, kui lumi maas, ilma lumeta hundijahti pidada ei saa. Seepärast korraldas Martna jahiselts kohe uue ajujahi, kuhu saabusid umbes viiskümmend jahimeest üle Läänemaa, nende hulgas kaks jahinaist. Kohal olid ka Soome jahituristid. Hommikune jahiluure tegi värskete jälgede põhjal kindlaks, et Kaasiku metsamassiivis on liikvel kuus hunti. Piirkond piirati punase lipuliiniga sisse ja jahimehed jäid varitsusse. Ajajad nägid kõvasti vaeva hundikarja liikuma ajamiseks, kui hundid olid seekord kavalamad: pöördusid kahekaupa samu jälgi mööda tagasi ja hiilisid jahimeeste piiramisrõngast välja.