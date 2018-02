Eesti kulturismi ja fitnessi liit, Eesti jõutõsteliit, Eesti tõstespordiliit, Eesti personaaltreenerite liit ja spordiklubi Reval Sport eestvõttel loodi MTÜ Eesti raskejõustikumuuseum, tähistamaks Eesti 100. ja Eesti raskejõustiku 130. juubeli aastat.

Eesti raskejõustikumuuseumi eesmärk on koguda, säilitada ja süstematiseerida Eesti raskejõustiku pärandit, sportlaste elulugusid, võistluste protokolle, trofeesid, foto/videomaterjale ja muid kultusesemeid ning tutvustada Eesti raskejõustikupärandit.

Initsiatiivi autor Arnolt Tokko, kes oli Eesti kulturismi ja fitnessi liidu asutaja ja selle president aastatel 1997-2016, ütles asutamiskoosolekul, et Eesti raskejõustiku ajalugu on võimas ja sellesse ajalukku tuleb väärikalt suhtuda ning seda tulevaste põlvede jaoks säilitada.

"Eestis on palju raskejõustikuga seotud pärandit, mis on kahjuks laiali entusiastide, endiste sportlaste kodudes, spordiklubides ja mujal. See materjal peab olema hoitud, talletatud ja kättesaadav. Kui tänapäeval dokumenti 30 sekundiga üles ei leia, siis on see kadunud. Meie kohus on Eesti muljetavaldav raskejõustikuajalugu süstematiseerida, et see aja jooksul kaduma ei läheks, seda uurida ja jõudumööda eksponeerida," ütles Tokko.

Arnold Tokko tänab spordiklubi Reval Sport, mis panustas Eesti raskejõustikumuuseumi asutamisse oma ruumidega Aia tänav 20, millest saab Eesti raskejõustikumuuseumi asukoht.