Gerli Padar ja Eliis Pärna on tänavuseks „Eesti lauluks“ käed löönud Imre Sooäärega ning esitavad mehe kirjutatud lugu „Sky“. Eliisi ja Gerli lavaesitus on süna lihtne, kuid väga müstiline ja mõjuv. Laval on nende vahel peegel, seintel tähistaevast imiteerivad tuled ning peeglikildude efekt on läinud ka kostüümidele.

Gerli kleit ja Eliisi pükskostüüm on Tallinn Dollsi nõelasilmast, kuid killud on nad kostüümidele ise peale õmmelnud. „Ma olen seda nii palju aastaid teinud, et minu jaoks on see juba peaaegu sama, nagu hambapesu,“ naerab Gerli, et tema jaoks pole näputöös midagi uut. Eliisi aitas aga sõbranna. „Ma hakkasin ise seal nõelaga susserdama ja ta ütles: „Tead, Eliis, anna minu kätte.“ Tal oli minust nii kahju,“ naerab lauljatar.

„Me peame laval teineteist peegeldama ja olema justkui sama inimene ja peegli element aitab selle välja tuua,“ selgitab Eliis, kuidas peeglite kasuks otsustati. „Akrüülide kasutamine kleidil oli mul kohe algul plaanis. See on tantsumaailmas praegu väga populaarne ja ma ma mõtlesin, et tahaksin ka endale sellist esinemiskostüümi,“ sõnab Gerli. Lavaesitus annab edasi igatsuse sõnumit. „Et me kõik igatseme millegi või kellegi järele – on see siis juba olnud või alles tulev asi, inimene või mingi emotsioon,“ seletab Gerli. „See pole kuidagi negatiivne, vaid ilus ja helge.“

Küsimusele, kuidas läks lavaproov, vastavad Eliis ja Gerli, et neile tundus vahepeal, et teine on laval hästi kurb. „Ma mõtlesin, et Gerli hakkab nutma,“ ütleb Eliis. „Ma nägin, et ta tahtis mul vahepeal lausa käest kinni võtta,“ sõnab Gerli. Seepeale hakkavad mõlemad naerma ja ütlevad, et tegelikult läks väga hästi. „Kui publik ka tuleb, läheb veel paremaks,“ ütleb Eliis. „Praegu on kõige olulisemad tehnilised nüansid, eriti meie numbri puhul,“ räägib Gerli. „Tulebki keskenduda sellele, et vaataksid õigel ajal õigele poole. Tegu on siiski telesaatega,“ ütleb Eliis ja Gerli lisab, et lauluga probleemi pole, sest lõõritanud on nad mõlemad ju küll ja veel. Enne lavaleminekut arutati lava taga Imre Sooäärega veel üle, kuhu suunda millal vaatama peab. Kas on raske, kui pead lisaks laulule mõtlema veel ka sellele, kuhu vaadata ja millal liikuda? „Mulle meeldib, et laul on aeglane ja ma jõuan veel kiiresti reageerida. Kui oleks tempokam, oleks juba keerulisem,“ ütleb Padar. Eliis nõustub. „Eks natuke teistmoodi on küll. Kontserdil keskendud rohkem laulule ja vähem liikumisele, siin on korralik väljakutse et end mõlemas suunas kõigutada.“

Gerli ja Eliis ei olnud enne koostöö tegemist varem kohtunud. „Saame väga hästi ja oleme siiani olnud nii ühel lainel. Oleme teineteisele ka tohutult toeks,“ kiidab Eliis. „Meil on väga äge ja toimiv kooslus. Vahel saame juba poole lause pealt teineteisest aru.oleme ka Imrega kogu aeg väga ühes suunas mõelnud. Meile annab see kindlustunde, et kõik läheb õiges suunas,“ ütleb Gerli. Imre tundis Eliisi ja Gerlit mõlemat ning talle tundus, et nad võiksid omavahel klappida. „Ta mõtles plaani välja ja me oleme elav tõestus, et tal oli õigus,“ sõnab Pärna.