Lihakombinaadi tapamaja töötajate sõnul ässitab häälekas vähemus töötajaid üles tegutsema ettevõtte vastu, survestades neid ametiühingusse astuma ja teisipäeval algava streigiga ühinema. Konflikt juhtkonna ja töötajate vahel, mis sai alguse palgast ja töötingimustest, on jõudnud võimumängudeni: kelle hääl maksab enam?

„Sellist seisu, et kõik näriksid üksteise kõri, mina ei mäleta,“ tunnistab Rakvere lihakombinaadi töötaja Kerli. Ta on nõus mõttega, et tapamaja liinitöötajate palka võiks tõsta, kuid teda häirib viis, kuidas streigikorraldajad püüavad selleni jõuda. „Seal pole halb töötada.“