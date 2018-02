„Ajal, mil igal eestlasel oli soomlane, siis mul oli isiklik hipi Leo,” naerab näitleja Andres Tabun pärast laupäevast esietendust „Hipide revolutsioon”. „Tema oli 1970ndail Türil ainuke hipi. Blondid juuksed õlgadeni, paljajalu, tinistas kitarret, laulis ning vanad mutikesed viskasid talle kopikaid: mine juuksurisse, poiss!”

See Leo, mitte enam nii blondide juustega, kui tollal, meenus Andresele ka siis, kui EV 100 teatrisarja „Sajandi lugu“ raames Ugala ja R.A.A.A.M-i koostöölavastusega „Hipide revolutsioon” proove tehti. Teemaks ju needsamad Andres noorpõlve 1970ndad ja hipikultuuri. „Eks ma teadsin hipiliikumisest, aga olin ikka liiga noor selle jaoks,” arutleb Andres kes väga pikki hipijuukseid endale lubada ei saanud. Kodustel põhjustel. „Kus mul need pikad juuksed, mu isa oli ju kooli direktor! Eks ma ikka kasvatasin, keerasin need kukla taha rulli. Pikad juuksed ja alt laiad püksid olid toona ikka uhke värk!”