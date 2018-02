Indrek „Hispaania tüdruk“ Ventmann on pärast kaht aastat „Eesti laulul“ tagasi ning osaleb sedapuhku looga „Tempel“. Laval toimub nii mõndagi – Indrek istub, tal aetakse habet, sätitakse soengut, pannakse kõrva äärde telefon, puistatakse üle rahaga ning lõpuks rebitakse puruks tema valge särk!

„Laval on tänapäevane ühiskond meie ümber nii, nagu see tänavapildis olla võib – kõik tahavad sinust midagi ja pakuvad sulle midagi, kuid sina pead säilitama kaine mõistuse ja leidma oma tee,“ kirjeldab mees lavaesituse sõnumit. Rahatähed, mis laval sajavad, on väga unikaalsed. „Tegemist on võltsrahaga, mille peal on minu pilt. Ma olen väga egotsentriline,“ muigab ta. Mis on Indreku nipp tänapäevases kiires maailmas lõõgastumiseks ja rahu leidmiseks? „Minu nipp on minu kodu ja perekond – naine ja väike laps. Nemad annavad mulle jõudu ja hoiavad kaks jalga maas.“

Indrek räägib, et temal ja loo kaasautor Allan Kasukil oli veel mõttes lugusid, mida konkursile saata. „Küll ei õnnestunud produktsioon või ei sobinud mõni lugu minu vokaalile nii hästi.“ Mõned päevad enne konkurssi tuli neil mõte salvestada lugu „Tempel“. „Meil on ka kolmas kaasautor, Siim Koppel, kes sai omale sellise põneva pilli, nagu hangutrumm. See on väga müstilise kõlaga ufopill,“ kirjeldab Ventmann. „Palusime tal loo põhja salvestada. Siim on väga positiivne ja elujaatava suhtumisega inimene, hüppas kohe paati. Meie Allaniga tegime viisi ja sõnad ja nii see lugu nelja päevaga sündis. Allan jõudis õigel ajal telemajja seda tooma, lugu sai postitatud ja läks hästi.“

Indreku sõnul on igal inimesel oma tempel, kus on hea ja rahulik. „Mõne jaoks on rahupaik Bali tempel, teise jaoks jõusaal või toidupood. Kindlasti võib ka Tenerife olla rahupaik, kust jõudu ja energiat ammutada. See on täiesti individuaalne.“ Indreku tempel on tema kodu.

Laulja sõnab, et kaheaastase vahega taas „Eesti laulul“ olla on lihtsam, kui esimesel korral. „Kõik on teada ja tuttav, lihtsam on seda teed käia.“ „Eesti laulu“ peab ta väga tänuväärseks võistluseks. „See on ainus konkurss Eestis, kuhu oma lugusid esitada. Kaks aastat tagasi tõi „Hispaania tüdruk“ meid pildile ja keegi meist ei osanud arvata, et sellest saab nii suur hitt. On tore tagasi olla.“