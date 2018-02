„Oh, ma olen küll väga väsinud, aga mulle väga see näitus meeldib, olen väga rahul ” õhkab 99-aastane Linda Erika Kääramees, näituse- ja raamatuprojekti „Eesti läbi 100 silmapaari” kõige vanem portreteeritav. Ta on sündinud samal ajal kui Eesti Vabariik, 1918. aastal. Kolm päeva enne vabariigi sünnipäeva. „Ning mulle meeldis ka pildistamine Toomas Volkmanniga! Ta tegi minust nii palju pilte, et ma ei tea kohe, miks ta neid nii palju tegi!”

Proua Linda pildis, mis 100 teise seas Eesti Rahva Muuseumi näitusesaalis ripub, on iga sentimeeter täis ehedat elujõudu. „Naerata ja naera südamest,” on elustiil, mida särtsakas daam on järjekindalt hoidnud. Tema portreegi naeratab. Kuis teisiti.