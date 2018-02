Lugu räägib loomulikult armastusest. "Ma arvan, et meie ühiskonnas on armastust vähe ja sellest räägitakse ka vähe. Armastust peab rohkem massidesse viima. Lugu on sellisest armastusest, mis viib läbi elu ja valgustab meie teed igavesti läbi terve universumi. See armastus annab meile tiivad ja viib kõrgustesse."

Elina osaleb "Eesti laulul" looga "La forza", mille autoriteks on Mihkel Mattisen ja Timo Vendt. Mehed kuulsid Elinat laulmas tema sõbranna pulmas ja pakkusid, et teeks koostööd. "Nad kirjutasid mulle laulu, ma kirjutasin oma sõbrannaga itaaliakeelsed sõnad ja saatsime võistlusele. Me ei lootnud midagi, aga kuna lugu sai üks päev enne tähtaega valmis, mõtlesime proovida."

"Tagasisidet on tulnud ootamatult palju ja kõige huvitavam, et seda on tulnud üle maailma, erinevatelt kontinentidelt - Austraaliast, Aasiast, Euroopast, Ameerikast," räägib "Eesti laulu" poolfinalist Elina Nechayeva.

Itaaliakeelseks sai lugu just seetõttu, et Elina arvates on klassikaline vokaal ja itaalia keel väga naturaalne kooslus, mis kõlab väga hästi. "Eesti ja itaalia keelel on ka palju sarnasusi - ilusad vokaalid ja palju täishäälikuid. Itaalia keel on midagi erilist ja iga päev seda Eesti lavadel ei kuule."

Elinat peetakse tänavuse "Eesti laulu" suurfavoriidiks. "See on viimane mõte, mis mu peas hõljub. Ma teen lihtsalt oma tööd ja minu eesmärk on inimestele head muusikat kinkida. Loodan, et see tõstab natuke nende tuju. Kuidas edasi läheb, ei tea kunagi." Tagasisidet on Elina oma loole saanud juba üle kogu maailma. "Inimesed kirjutavad, et nad hoiavad pöidlaid ja see on nii tore. Ma loodan, et see positiivne energia aitab mul hästi esineda." Elinale öeldakse, et tema lugu toob kehale külmavärinad ja silma pisarad. "Kellelgi on tulnud tagasi ka usk "Eesti laulu" ja Eurovisioni. Seda kuuldes on mul hea meel."

Ooperilauljatega käib kaasas arvamus, et nad suudavad klaase puruks laulda. "Seda pole ma veel proovinud, aga tahaks proovida küll," naerab Elina. "Ma arvan, et kuskil väiksemas ruumis on lauldes aknaklaasid klirisema löönud küll." Selleks, et klaasi puruks laulda, peab Elina sõnul natuke ikka harjutama. "Iga asi vajab palju tööd ja harjutamist. Kui ma sellega valmis olen, siis annan teada," muigab ta.

Otsustasime tänavustele "Eesti laulu" poolfinalistidele läheneda pisut teise nurga alt ja uurisime neilt muu seas, kelle nad kogu maailmast (elava või surnu) võimalusel õhtusöögile kutsuks ning kui maja põlema läheb ja lemmikloomad-perekond on päästetud, siis mis oleks üks asi, mille nad kaasa haaraks.