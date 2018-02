USAs Lõuna-Carolinas põrkasid kokku reisi- ja kaubarong, õnnetuses hukkus kaks inimest

Kohaliku politseiesindaja sõnul on vigastatuid üle 116 inimese. Reisirongis viibis õnnetuse hetkel 139 reisijat ja kaubarongis oli 8 meeskonnaliiget.

Ametnike sõnul sõitis Amtraki reisirong õnnetuse hetkel valedel rööbastel

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi