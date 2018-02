„Show a little love tonight!“ kaigub pühapäeva hommikul üle telemaja koridoride. Pole ka ime, sest Rolf Roosalu alustab oma proovi „Eesti laulu“ teise poolfinaali salvestuseks. Esimene poolfinaal sai purki juba reedel.

Teises poolfinaalis astuvad üles Evestus, Eliis Pärna ja Gerli Padar, Indrek Ventmann, Girls In Pearls, Marju Länik, Rolf Roosalu, Frankie Animal, Karl-Kristjan & Karl Killing, Metsakutsu ja Nika.

Reedel võeti telemajas linti tänavuse "Eesti laulu" esimese poolfinaali lavaetteasted, täna on kord teise poolfinaali käes. Vaata jooksvalt täienevast galeriist, milliseid üllatusi pakub teine poolfinaal.

Rolf on endaga lavale võtnud tõelise raskekahurväe – talle laulavad tausta Marvi Vallaste, Kaire Vilgats, Dagmar Oja, Kaido Põldma ja Nele-Liis Vaiksoo. Rolf ise on selga tõmmanud valge särgi, kuid taustalauljad pimestavad vaatajaid mõnuga – kui valgusvihud nende sädelevate jakkide ja jalanõudega kohtuvad, võib lausa pimedaks jääda. „Noh, tere, võidutiim, kuidas teil läheb?“ hüüab delegatsioonijuht Mart Normet Rolfi meeskonnale. „Sa ütled raudselt kõigile nii!“ ei ole Kaido Põldma avaldusega rahul.

Teisena saab lavale ansambel Frankie Animal. Lava taga ootavad oma järge Gerli Padar ja Eliis Pärna, kes oma võislusloo „Sky“ autori Imre Sooäärega veel viimaseid detaile üle käivad ning arutavad, millal kuhu kaamerasse vaatama peab.

Lavaproov pole ainus asi, millega lauljatel täna hakkama tuleb saada. Lisaks sellele filmitakse võistluse vaheklippe, anda tuleb lugematuid intervjuusid ning õhtul, kui salvestus käima läheb, tuleb oma lugu võimalikult hästi esitada ja siis veel ka Raadio 2 eetris pisut saatejuhtidega juttu puhuda.

Selleks, et lauljad end vahepeal ka kosutada saaksid, pakutakse lava taga ka erineva maitsega piimakokteile. Inimesed viskavad nalja, et sel ajal, kui kokteil blenderis valmib, peaks mängima lugu "Milkshake".

Laulust telemaja koridorides puudust ei tule - lavatagustes ruumides laulavad muusikud hääli lahti ning siin-seal mängitakse ka pilli.

Indrek Ventmanni lavashow on täitsa isevärki - mandalatest ja rahust laulvat Indrekut puistatakse üle rahaga, tal aetakse habet ning lõigatakse puruks tema valge särk. Ventmann paljastab, et rahatähed laval on tema pildiga.

Proovipäeva lõpetab Evestus, kes paistab silma sellega, et nende lugu on tänavusel võistlusel kõige lühem - vaid kaks minutit. Laval sajab neil aga sädemeid ja tehakse pauku. Solist on lõõritama pandud lava keskele asetatud puki otsa ning taustal hõljuvad kaunid drag queen'id.