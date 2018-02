Janet Jacksoni pere on endiselt veendunud, et kunagises Super Bowli skandaalis on ainuisikuliselt süüdi Justin Timberlake.

Nooruke Timberlake kiskus 1. veebruaril 2004 Super Bowli vaheetenduse šõu lõpuks Janeti rinna paljaks. Lauljanna tegi ehmunud näo, aga et tema siivsust jäi säilitama nibukate, oli ilmne, et skandaal oli planeeritud.

Ka Janet tunnistas skandaali puhkedes, et otsus oli tekkinud pärast peaproovi Justin Timberlake’iga.