Viimase "Su nägu kõlab tuttavalt" võitja, noor dirigent Valter Soosalu, oli täna hommikul külaliseks saates "Hommik Anuga". "Saade oli minu jaoks tore vahepala. Tegin endaga lepingu, et ma rohkem neid grimme ja kostüüme peale ei pane," ütles Valter.

Valter rääkis, et teda on aeg-ajalt ikka laulma kutsutud ja ta on käinud laulmas iseendaga, kuid näosaate lugusid tuleb esitada ikka. "Kõige rohkem on tulnud tutvust teha "Delilah'ga", see oli esimese saate Tom Jones, ja finaalilauluga," seletas Valter.

Saates käimist Valter ei kahetse. "Ennast liiga tõsiselt võtta pole tervislik ja saateskäiku pole mõtet kahetseda." Mees tunnistas, et on saanud palju tööpakkumisi, millest suurem osa praegu saladuseks jääb.

Valter on muusikat õppinud kaua - ta on käinud 13 aastat muusikakoolis. Esimene suurem preemia oli Eesti Meestelaulu Seltsi lauluvõistluse võitmine 15 aastat tagasi, kui Valter oli vaid 10aastane.