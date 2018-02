Saates "Hommik Anuga" külas olnud kahekordne peaminister Mart Laar leidis IRLi madalast toetusest rääkides, et langus ongi tingitud sellest, et mõeldakse liiga palju oma reitingule.

"Populaarsust aitab ikka tõsta see, mida sa teed või tegemata jätad. Teha seda, mida süda kutsub. Kui su süda üldse ei kutsu tegema seda, mida sa teed, siis paistab see kõigile välja. Tee kasvõi midagi ja eksi, aga tee seda, mida arvad."

"Parempoolset avatud rahvuslust on Eestile igal juhul vaja. Kui IRL-i poleks, siis tekiks midagi muud, sest Isamaa ideed jäävad ju alles," kinnitas Laar, et IRLi on Eestile vaja.

Mis Laarile Eestis praegu meeldib? "Noored. Nad on küll minu jaoks natuke liiga korralikud, meie olime ikka metsikud. Nnad on oluliselt korralikumad kui meie oma aegu, aga see on väga tervislik ja igati hea ka."

Ta lisas ka, et kui ta vaatas isetekkinud tantsupidu Vabaduse väljalkul, siis ta nägi Eestit nii nagu ta seda näha on tahtnud. "Parim elamus. See oli ikka ilus vaatepilt küll," tuli Laarile seda meenutades liigutuspisar silma.