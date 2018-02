Elina saab tagasisidet oma võistluslaulu "La forza" kohta igalt kontinendilt - Aasiast, Austraaliast, Ameerikast, Euroopast. Kõige rohkem öeldakse, et inimestel tekivad külmavärinad. "See on väga armas."

"Poplaul oli minu arust lihtne ja natuke labane, ooperilaul oli midagi eksklusiivset, näeb hea välja, inimesed peavad sellest natuke rohkem lugu ja see on väga keeruline. See moment pakkus mulle väga huvi." Elina rääkis, et laiendab poplaulukonkursil osaledes oma ampluaad.

Elina ütles, et ta on üllatunud, et selline tagasiside juba tulnud on. "Aga me ju ei tea kunagi, kuidas see võistlus välja näeb. Peaasi, et inimesed ikka hääletaksid, mitte et "ta on nii hea ja saab nagunii edasi"."