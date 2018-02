Prognoosi kohaselt püsib täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab kerget lund, sajuhulgad on väikesed. Ennelõunal on saju tõenäosus suurem rannikualadel, pärastlõunal levivad sajupilved rohkem ka sisealadele. Tugeva tuule tõttu on pinnatuisku.

Sisemaal puhub kirdetuul puhanguti 12, rannikul 15, päeval kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -4..-8, Eesti ida- ja lõunaosas võib -10°C ümbrusse langeda.

Esmaspäeval on kirdetuul jätkuvalt tugev. Kohati sajab lund, päeval on lumehoogusid enam Ida-Eestis. Õhutemperatuur on -5..-10°C.

Teisipäeval sajab siin-seal kerget lund. Öösel puhub veel võrdlemisi tugev kirdetuul, päeval nõrgeneb ja puhub põhjakaarest. Õhutemperatuur on -5..-10°C, sisemaal võib selgineva taeva all öösel -13°C-ni langeda.