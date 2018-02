Chicagos suri pika haiguse tagajärjel ansambli The Temptations endine solist Dennis Edwards, kelle hääl kõlas sellistes hittides nagu „Papa was a Rollin' Stone“ ja „Cloud Nine“.

Legendaarne Motowni ajastu vokalist lahkus vaid kaks päeva enne oma 75. sünnipäeva. „Dennis inspireeris maailmas miljoneid,“ säutsus oma järelehüüdes endine demokraatide presidendikandidaat, vaimulik Jesse Jackson. „Ta on seitsmendas taevas ja läheb aina kõrgemale.“

Edwardsit leinab sotsiaalmeedias ka The Temptations.

CNNi teatel astus Edwards The Temptationsi senise solisti David Ruffini asemele 1968. aastal, kui ansambel tuli lagedale funkpsühhedeelse saundiga. Aastakümnete jooksul lahkus Dennis bändist mitu korda, kuid tuli tagasi. 1984. aasta sooloplaat „Don't Look Any Further“ jõudis USA R&B-edetabelis teisele kohale.