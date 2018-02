Eesti kaevandusmuuseumis valmis lumelinn, mis on pühendatud Eesti vabariigi juubelile ja koera-aastale.

Kokku kerkis Kohtla-Nõmme lumelinna neli eriilmelist teost, vahendas ERRi uudisportaal.

"2018. aasta on koera-aasta ja sellepärast me tegime koera nimega Snoopy, kes on pärit koomiksist. Peale kirjutasime EV100, sest tänavune aasta on selle poolest tähelepanuväärne. Ja laps tegi ka muti, sest mutid käisid siin ringi ja me arvasime, et see on äge persoon," rääkis lumeskulptor Irina Brezezinskaja.